В Туле в 2023 году ожидают увеличение количества посетителей Музея обороны

Планируется, что учреждение посетят около 100 тыс. человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Количество человек, которые посетят единственный в Тульской области музей, посвященный обороне Тулы, составит в 2023 году порядка 100 тыс., что вдвое больше показателя предыдущего года. Такой прогноз связан с укомплектованием штата экскурсоводов и возросшей популярностью музея, сообщил ТАСС во вторник начальник туристско-информационного центра "Тульский кремль" Юрий Кузнецов в кулуарах Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023"

"Музей обороны Тулы <...> за прошлый год посетили более 50 тыс. человек, то есть для первого года работы музея это довольно большое количество. <...> В этом году, не знаю, перевалит ли 100 тыс. посещаемость, но, думаю, приблизиться к этой цифре и, скорее всего, превысить очень даже возможно", - сказал Кузнецов, добавив, что ожидаемый рост посещаемости связан с возросшей популярностью музея и полной укомплектованностью штата экскурсоводов.

Музей обороны - единственный музей в регионе, где так масштабно показана история обороны Тулы, его открыли в декабре 2021 года в областном парке "Патриот" на площади около 3 тыс. кв. м. В экспозиции представлено свыше 60 программно-аппаратных комплексов, более 1 тыс. подлинных предметов военного времени, также воспроизведены участки улиц Тулы, зданий, показ быт жителей.