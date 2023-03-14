Жителей Воронежа предупредили о вручении повесток для проверки данных в военкоматах

Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы

ВОРОНЕЖ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники военного комиссариата Воронежской области и муниципалитетов региона вручат мужчинам по месту проживания и на их работе повестки. Это нужно для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточняется в сообщении, работодатель обязан отпустить сотрудника в военкомат по врученной повестке, после чего он должен вернуться к выполнению трудовых обязанностей.