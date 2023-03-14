Движение русофилов намерено собрать 1 млн подписей на Западе за снятие санкций против РФ

Председатель движения Николай Малинов также предложил проработать идею конкурса "Интервидения", который бы стал антиподом "Евровидения"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международное движение русофилов займется сбором 1 млн подписей в западных странах за снятие антироссийских санкций, также нужно создать Институт борьбы с русофобией и реализовать идею конкурса, который бы стал антиподом "Евровидения". Об этом заявил во вторник на учредительном конгрессе движения его председатель, общественный деятель, лидер болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов.

Конгресс Международного движения русофилов прошел в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве, Малинов был единогласно избран председателем движения.

"Мне понятно, что делать на Западе. На первом этапе я предложу, чтобы мы - и в рамках европейского законодательства - собрали миллион подписей для снятия санкций с России. Это европейское законодательство позволяет [сделать], и я надеюсь, что у нас найдется достаточно смелых людей, которые бы пошли за этой инициативой. Как раз за несколько месяцев посмотрим, какие у нас кадры, насколько они хорошо справляются, могут ли они работать", - сказал Малинов, обращаясь к участникам конгресса после своего избрания.

По его словам, одной из главных задач движения является борьба с растущей русофобией в мире. "В этом направлении я предложу создать Институт борьбы с русофобией. В чисто медийном плане мне кажется, что нам хорошо вернуться к идее [введения звания] "Русофоба года" и ее хорошо развить", - отметил лидер движения.

Он также предложил проработать идею конкурса "Интервидения", для реализации которой, по его словам, необходимы определенные ресурсы. "Я думаю, что мы и финансово, и организационно с этим всем справимся - восстановить идею "Интервидения" как антипода этого "гендерного" конкурса "Евровидения", - добавил Малинов.

Конгресс движения русофилов

По информации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, в конгрессе приняли участие государственные российские деятели, зарубежные гости из 42 стран, представители российской общественности, в том числе Русской православной церкви. С приветствием к участникам заседания обратился глава Всемирного русского народного собора (ВРНС), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его послание было озвучено на конгрессе.

"Задачами международного движения являются распространение русской культуры и знакомство с ее достижениями, помощь друзьям России во всем мире, противостояние русофобии в различных ее проявлениях, укрепление "народной дипломатии" в защиту многополярного, спокойного и гармоничного мира", - говорится в сообщении ОВЦС в связи с проведением конгресса.