Предстоятеля Польской православной церкви экстренно госпитализировали

Причина госпитализации иерарха не сообщается

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Савва экстренно госпитализирован, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил послание со словами поддержки польскому первоиерарху. Об этом сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"С большим сердечным переживанием воспринял весть об ухудшении состояния вашего здоровья и срочной госпитализации. Зная, сколь тяжел крест предстоятельского служения, обращаю к вам слова глубокого и искреннего сочувствия, а также пожелания скорейшего исцеления", - говорится в обращении патриарха митрополиту Савве.

В сообщении не уточняется причина госпитализации иерарха. Митрополиту Савве 15 апреля исполнится 85 лет, предстоятелем Польской православной церкви он был избран в 1998 году.

1 февраля этого года митрополит Савва поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, обратив внимание на духовное возрождение при нынешнем предстоятеле РПЦ и отметив, что "враги веры" пытаются разрушить церковную стабильность на Украине. Через несколько дней, 4 февраля, на сайте Польской церкви появилось официальное обращение Саввы к польским верующим, в котором он уже принес извинения за свое поздравительное письмо патриарху Кириллу и осудил его позицию в отношении конфликта на Украине. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, философ Аркадий Малер в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что обращение польского первоиерарха связано с давлением на православных Польши со стороны антироссийски настроенных сил.