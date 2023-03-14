Жители Севастополя к годовщине воссоединения с Россией получили три выходных дня

Нерабочими объявлены 18, 19 и 20 марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Понедельник, 20 марта, будет выходным днем в Севастополе в этом году в связи с тем, что День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, объявленный в республике нерабочим, приходится на субботу, 18 марта. Соответствующие изменения в закон о праздниках и памятных датах внесло Законодательное собрание Севастополя.

"Проект закона разработан с целью устранения <...> технической ошибки и приведения статьи 1 [закона] <...> "О праздниках и памятных датах города Севастополя" к единому правовому регулированию с федеральным трудовым законодательством путем внесения в часть 3 статьи 1 изменения, дополнив ее после слов на "следующий" словом "рабочий" (следующим рабочим днем является 20 марта - прим ТАСС), - сказал на пленарном заседании парламента председатель постоянного комитета заксобрания по законодательству и госстроительству Василий Зубенко, который представил законопроект.

Таким образом, севастопольцев ждут три выходных дня - 18, 19 и 20 марта.

Проект был поддержан единогласно в двух чтениях и вступит в силу после официальной публикации документа. Согласно действующему закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя", нерабочими праздничными днями на территории города Севастополя являются: 18 марта - День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год) и 14 (3) июня - День основания города Севастополя (1783 год).