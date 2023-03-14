В Коми установили мемориальную доску погибшему в СВО Денису Журенко

Доску разместили на фасаде школы №42 в поселке Северный, где учился военный

СЫКТЫВКАР, 14 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе специальной военной операции Денису Журенко открыли в городе Воркуте в Республике Коми, на фасаде школы №42 в поселке Северный, где учился герой, сообщила пресс-служба администрации Воркуты.

"14 марта в Воркуте была открыта мемориальная доска в память о Денисе Николаевиче Журенко, погибшем при исполнении служебного воинского долга в спецоперации на территории Украины. Торжественный митинг прошел на территории школы №42, выпускником которой был Денис", - говорится в сообщении.

Журенко родился в Воркуте 8 мая 1985 года. С детства занимался плаванием на базе спорткомплекса "Цементник", был кандидатом в мастера спорта. В 2002 году был призван в армию, служил в разведывательной роте, старшим снайпером-разведчиком. Сразу после окончания срочной службы заключил контракт, выбрав воздушно-десантные войска (ВДВ). Служил в Ульяновске, там женился. За годы службы награжден медалями Суворова, "За воинскую доблесть", "За службу и верность воздушно-десантным войскам", "За укрепление боевого содружества", "За возвращение Крыма". Воевал в Сирии, прошел горячие точки. Героически погиб 5 марта 2022 года в ходе операции ВДВ в Гостомеле. Посмертно награжден орденом Мужества.

Подвиг героя почтили глава Воркуты Ярослав Шапошников, председатель совета города Игорь Сенча, врио военного комиссара Воркуты Антон Иванов, представители войсковой части, тренер по плаванию Денис Шаляпин, родные бойца, педагоги и школьники.

В память о герое в Воркуте проходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейцев и членов военно-патриотического клубов. В Ульяновске, где проживает семья бойца, в память о нем учрежден ежегодный турнир в школе плавания "Юность".