В РСПП считают, что в России нужно возродить здравпункты на предприятиях

Вице-президент союза Виктор Черепов также призвал ввести жесткие регламенты по оказанию медицинской помощи на рабочих местах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Здравпункты нужно возродить на российских предприятиях, также следует ввести жесткие регламенты по оказанию медицинской помощи на рабочих местах. Такое мнение во вторник выразил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов на проходящем в Вологде всероссийском форуме "Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития".

"За последние годы мы уничтожили такой класс, как цеховой врач, здравпункты на предприятиях, потому что в период выхода на IPO было обязательным условием избавление крупных предприятий от непрофильных активов, а вся социальная сфера для промышленных предприятий - это непрофильный актив. Вот и сбрасывали в бедные муниципалитеты, постепенно эти медико-санитарные части, здравпункты и медслужбы умирали. Наша задача - возродить цеховую медицинскую службу, ввести жесткие регламенты по оказанию медицинской помощи на рабочем месте и профилактике заболеваемости именно на предприятии", - сказал Черепов на пленарном заседании форума.

Участники дискуссии предложили также пересмотреть подходы в проведении диспансеризации. На данный момент она проводится формально или даже фиктивно, когда сами медработники из-за нехватки времени и по другим причинам вносят в документацию сведения об осмотрах, которые не проводились вовсе, отметил заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов. "Мы хотим изменить законодательство и обязать работодателя ежегодно направлять на диспансеризацию каждого сотрудника независимо от возраста и характера работ. Хотим обязать работника ежегодно проходить диспансеризацию по направлению работодателя и представлять ему справку о ее прохождении. Это потребует [внесения] серьезных изменений в Трудовой кодекс РФ, законы и подзаконные акты. Нужно рекомендовать проводить диспансеризацию в течение ну как минимум двух дней, за один день ее не пройти", - сказал Морозов.

Его поддержал губернатор Вологодской области, председатель ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" Олег Кувшинников, отметив, что полноценная диспансеризация обеспечит раннее выявление заболеваний и позволит сохранить здоровье сотрудников.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева предложила инициировать вопрос возвращения врачебных кабинетов в детские сады и школы. "Врачебные кабинеты в школах были ликвидированы, имеем только прикрепленных и приходящих медсестер. Если возвращать профилактические вещи, то начинать надо с детских садов и школ. Если мы занимаемся качественным бесплатным питанием детей в школах, то вопросы охраны здоровья детей в школах должны быть в первую очередь актуализированы", - сказала Незамаева.

О форуме

Всероссийский форум "Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития" проводится в Вологде 14-15 марта с участием более 400 человек из 30 регионов России. Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Здоровые города, районы и поселки", правительство Вологодской области при поддержке Минздрава России и Российского союза промышленников и предпринимателей. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" является крупнейшей региональной сетью здоровых городов в мире. Насчитывает 29 регионов РФ, 137 муниципалитетов, в которых проживают более 19 млн человек. В ходе форума в состав ассоциации будут приняты еще семь российских муниципалитетов.