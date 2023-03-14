В КЧР со 101-летием поздравили ветерана Хамита Канаматова

За боевые заслуги ветеран отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды

ЧЕРКЕССК, 14 марта. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов из Карачаево-Черкесии (КЧР), отмеченный за боевые заслуги множеством орденов и медалей, отметил 101-летие. Об этом в своем Telegram-канале во вторник сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев.

"Сто один год ветерану Великой Отечественной войны из Черкесска Хамиту Абуловичу Канаматову. От всего сердца поздравляю нашего дорогого фронтовика с Днем рождения! Хамит Абулович - представитель героического поколения, отстоявшего независимость Родины, в мирное время неустанно трудившегося во имя благополучия и развития страны", - написал Баскаев.

Канаматов ушел на фронт в июне 1941 года. Он командовал ротой в составе войск связи Калининского и Прибалтийского фронтов, а Победу встретил в Кенигсберге. За боевые заслуги отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды. После Великой Отечественной войны продолжил службу до 1952 года.

"Мы всегда должны помнить о их мужестве и героизме, ратном подвиге тружеников тыла, о том, какой высокой ценой нам досталась Великая Победа", - заключил мэр города.