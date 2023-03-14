"Почта Донбасса" выпустила посвященную Макеевке марку в металле к 333-летию города

В ближайшее время компания намерена выпустить еще две марки, которые будут посвящены Дебальцеву и Иловайску

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. "Почта Донбасса" выпустила в оборот посвященную Макеевке марку в металле к 333-летию города. Изготовление сувенира стало частью проекта "Гордость Донбасса", сообщила ТАСС во вторник генеральный директор компании Елена Снежко.

"В этом году городу трудовой доблести Макеевке исполняется 333 года. И сегодня мы выпустили в обращение марку в металле, посвященную именно этому городу. На аверсе, как и на всех предыдущих марках из серии "Гордость Донбасса", изображен герб города, дата его основания - 1690 год. И на реверсе, поскольку это марка в металле, - изображение первой открытой в Макеевке шахты "Иван" Русско-Донецкого горнопромышленного общества конца XIX - начала XX века", - рассказала Снежко.

Марка отчеканена из меди, ее диаметр 25 мм, всего изготовлено 300 экземпляров. В ближайшее время компания намерена выпустить еще две марки, которые будут посвящены Дебальцеву и Иловайску. "Марка в металле - это такое уникальное явление, самобытный продукт исключительно "Почты Донбасса", сочетание филателии и нумизматики, который, наверное, отчасти подчеркивает силу донецкого характера, закаленность русского характера", - добавила Снежко.

Ранее "Почта Донбасса" выпустила марки, посвященные Донецку, Горловке и Енакиеву.