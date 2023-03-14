В ООН считают обнадеживающей ситуацию с продбезопасностью в Европе и Центральной Азии

По оценкам авторов доклада, "распространенность недоедания в мире увеличилась до 9,9% в 2020 году и с тех пор продолжала расти, в то время как средний показатель по более чем 50 странам Европы и Центральной Азии в последние годы оставался ниже 2,5%"

РИМ, 14 марта. /ТАСС/. Данные и тенденции последних лет свидетельствуют в основном об обнадеживающей ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в Европе и Центральной Азии. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете восьми учреждений ООН. Текст распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Отмечается, что несмотря на последствия пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, Европа и Центральной Азия "в целом находятся в гораздо лучшем положении", чем другие регионы в мире. По оценкам авторов доклада, "распространенность недоедания в мире увеличилась до 9,9% в 2020 году и с тех пор продолжала расти, в то время как средний показатель по более чем 50 странам Европы и Центральной Азии в последние годы оставался ниже 2,5%".

"Хотя в некоторых частях региона, включая Кавказ и Западные Балканы, доля населения, страдающего от недоедания, растет - и, вероятно, будет продолжать расти, - ожидается, что средний показатель по региону останется ниже 2,5%", - говорится в документе. Как отмечают эксперты, "число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, быстро растет, увеличившись с 2019 по 2021 гг. более чем на 13 млн человек".

"Стоимость здорового питания увеличилась почти во всех странах Европы и Центральной Азии из-за роста потребительских цен на продукты питания. Тем не менее, за исключением некоторых стран, большинство жителей региона (примерно 96,4 %) могут позволить себе здоровое питание по сравнению со среднемировым показателем в 58% в 2020 году", - указывается в отчете. Вместе с этим эксперты констатируют, что "в некоторых странах региона с доходом ниже среднего и чистым импортом продовольствия (таких как Армения, Кыргызстан и Таджикистан) очень высок процент населения (более 40%), которое не могло позволить себе здоровое питание".