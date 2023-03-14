В Ингушетии 18 семей мобилизованных получили земельные участки

Участки находятся в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах республики

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии вручили документы на земельные участки 18 семьям мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Держим на контроле вопросы оказания всесторонней поддержки семей наших ребят, которые сегодня на передовой. К примеру, в январе 21 семье вручили земельные сертификаты. Сегодня передали еще 18 правоустанавливающих документов на землю", - написал Калиматов.

Он уточнил, что земельные участки находятся в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах республики.

"Эта работа важна для духа наших бойцов, они должны чувствовать поддержку в тылу, знать, что их семьи - родители, супруги, дети - все окружены вниманием и заботой", - добавил глава региона.

Ранее глава Ингушетии ввел меры соцподдержки для семей мобилизованных. Ключевой мерой стало бесплатное предоставление мобилизованным гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства.