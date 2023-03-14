14 марта, 16:46

На трассах Курганской области из-за непогоды ввели ограничение на пассажирские перевозки

Время снятия ограничений не уточняется

ТАСС, 14 марта. Временные ограничения введены на пассажирские перевозки на трассах Курганской области из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области с 20:00 14 марта в связи с непогодой госавтоинспекцией введены временные ограничения на пассажирские перевозки по всем автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. <...> Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения. О времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее, с 14:00 14 марта, департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области. 

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