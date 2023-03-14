Из братской могилы под Северодонецком извлекли останки 10 мирных жителей

В межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти уточнили, что братская могила находится на въезде в поселок Щедрищево

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) совместно с представителями общественной организации "Не забудем! Не простим!" извлекли из братской могилы под городом Северодонецком в ЛНР останки 10 мирных жителей. Об этом во вторник журналистам сообщила заместитель руководителя полевой команды МРГ Юлия Кожевникова.

"Братская могила - траншея, где находится 26 останков. Сегодня наша полевая команда межведомственной рабочей группы вместе со Следственным комитетом РФ выезжала на место, где производится извлечение этих останков. На сегодняшний день извлечены 10 останков, работа продолжается", - сказала она. Кожевникова уточнила, что члены МРГ обнаружили братскую могилу на въезде в поселок Щедрищево, относящийся к Северодонецку.

По ее словам, местные жители оказывают активную помощь в работе МРГ. "Это захоронение появилось весной-летом прошлого года, когда были сильные обстрелы, и сами жители об этом говорят. Когда танки Украины заезжали и стреляли по домам, где находились мирные жители", - отметила она.

22 декабря прошлого года советник главы ЛНР, МРГ Анна Сорока сообщала, что около 2 тыс. мирных жителей погибли в Северодонецкой агломерации с начала эскалации конфликта в феврале из-за обстрелов со стороны Украины. Население агломерации до эскалации конфликта составляло порядка 380 тыс. человек.