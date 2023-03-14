14 марта, 17:01

В Калининградской области в замке XIII века проведут противоаварийные работы

Губернатор Антон Алиханов выделил 4,27 млн рублей на разработку проектной документации

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Противоаварийные работы проведут в полуразрушенном замке Шаакен XIII века в Гурьевском районе Калининградской области. Как следует из распоряжения областного правительства во вторник, губернатор Антон Алиханов выделил 4,27 млн рублей на разработку проектной документации для работ в замке, который в настоящее время находится в ведении региональной епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"Выделить службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 4 млн 271 тыс. 396 рублей для предоставления субсидии централизованной религиозной организации "Калининградская епархия РПЦ" на реализацию мероприятий по сохранению находящегося в собственности указанной религиозной организации объекта культурного наследия регионального значения "Замок "Шаакен" 1270 года [постройки]", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что проектные и изыскательские работы для изготовления документации должны быть проведены до конца текущего года.

Замок Шаакен построен в XIII веке. Считается, что этот замок трижды посетил император Петр I в 1711-1717 годах во время своих поездок по Европе. Во время Второй мировой войны замок почти не пострадал.

В 2012 году в замке произошел сильный пожар. В настоящее время он находится в полуразрушенном состоянии. Замок внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация