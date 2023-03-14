В Калининградской области в замке XIII века проведут противоаварийные работы

Губернатор Антон Алиханов выделил 4,27 млн рублей на разработку проектной документации

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Противоаварийные работы проведут в полуразрушенном замке Шаакен XIII века в Гурьевском районе Калининградской области. Как следует из распоряжения областного правительства во вторник, губернатор Антон Алиханов выделил 4,27 млн рублей на разработку проектной документации для работ в замке, который в настоящее время находится в ведении региональной епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"Выделить службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 4 млн 271 тыс. 396 рублей для предоставления субсидии централизованной религиозной организации "Калининградская епархия РПЦ" на реализацию мероприятий по сохранению находящегося в собственности указанной религиозной организации объекта культурного наследия регионального значения "Замок "Шаакен" 1270 года [постройки]", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что проектные и изыскательские работы для изготовления документации должны быть проведены до конца текущего года.

Замок Шаакен построен в XIII веке. Считается, что этот замок трижды посетил император Петр I в 1711-1717 годах во время своих поездок по Европе. Во время Второй мировой войны замок почти не пострадал.

В 2012 году в замке произошел сильный пожар. В настоящее время он находится в полуразрушенном состоянии. Замок внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.