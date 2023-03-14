В трех районах Кубани восстановили водоснабжение после аварии на водопроводе

Восстановительные работы проводили специалисты "Кубаньводкомплекса"

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Водоснабжение жителей Староминского, Щербиновского, трех районов Краснодарского края, а также одного района Ростовской области полностью восстановили, сообщили во вторник в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Ремонтно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Восстановительные работы проводили специалисты "Кубаньводкомплекса", в работе было задействовано шесть единиц техники.

Во вторник водоснабжение жителей Староминского, Щербиновского, и Кущевского районов Краснодарского края, а также Азовского района Ростовской области было ограничено в связи с аварией на магистральном водопроводе.