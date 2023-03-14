В Херсонской области усилят проверку на блокпостах

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Усиление режима несения службы и проверок введено на блокпостах в Херсонской области для обеспечения безопасности жителей региона. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Чтобы максимально создать условия безопасности для жизни на территории Херсонской области, конечно же, сейчас проверки усилится на блокпостах в первую очередь. Я бы хотел обратиться ко всем херсонцам, чтобы мы восприняли это как необходимую меру. Это не делается для того, чтобы усложнить жизнь нам при передвижениях. Это делается для того, чтобы, наоборот, ее обезопасить", - сказал он в интервью телеканалу "Таврия".

Сальдо уточнил, что соответствующие поручения уже есть на всех блокпостах, где будет стоять Росгвардия.