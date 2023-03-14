Фальков: еще 4-5 дальневосточных вузов 17 марта войдут программу "Приоритет-2030"

По словам главы Минобрнауки, ведомство признает важность строительства университетских кампусов, в том числе на Сахалине, в Бурятии и в Забайкальском крае

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Еще 4-5 вузов Дальнего Востока будут включены в программу "Приоритет-2030. Дальний Восток" в дополнение к восьми ее участникам в ближайшую пятницу. Об этом сообщил во вторник министр Валерий Фальков на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, проходившем в режиме видеоконференции в зале совещаний Улан-Удэнского авиационного завода.

"У нас есть большой проект, называется "Приоритет". И мы в рамках этого проекта выделили проект "Приоритет-2030. Дальний Восток". Из 39 дальневосточных вузов уже отобрали восемь, а вот буквально в предстоящую пятницу будем заслушивать первые результаты их работы. В прошлом году делали отбор в июле. И договорились вместе с коллегами - нас поддерживает Миндальвосток, финансированием все обеспечено, 7,6 млрд рублей на трехлетку, 2022-2024 годы. Договорились, что в эту пятницу отберем еще 4-5 университетов", - рассказал Фальков.

Как подчеркнул министр, Минобрнауки признает важность строительства университетских кампусов, в том числе на Сахалине, в Бурятии и в Забайкальском крае. Вместе с тем Фальков напомнил о другом важном условии развития. "Чтобы университеты менялись - трансформировались базовые процессы, образование, исследование, материально-техническая база, лабораторное оборудование, чтобы повышали квалификацию преподаватели и вообще шла молодежь в университеты", - сказал он. На это и нацелен, по словам министра, проект "Приоритет-2030".