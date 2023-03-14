Путин поддержал строительство в Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Чите университетов и кампусов

Президент считает правильным участие в этом строительстве крупных инвесторов и работодателей

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение возвести в Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Чите современные университеты и кампусы. Глава государства считает правильным участие в этом строительстве крупных инвесторов и работодателей.

"Система профессионального образования в регионах должна отвечать запросам новой экономики. Очевидная вещь. И поддерживаю, конечно, предложения построить в Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Чите современные университеты и кампусы. Но и здесь, разумеется, нужно проработать все детали", - сказал президент во вторник в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.

Он отметил, что считает правильным, "если инвесторы, реализующие объекты в Забайкальском крае и Бурятии, а также крупные работодатели будут подключаться к строительству кампусов". "Прошу Санкт-Петербургский горный университет поддержать Забайкальский государственный университет, наладить сотрудничество по образовательным и научно-исследовательским программам в области горного дела, а компании, работающие в [Дальневосточном] регионе, - принять активное участие в развитии этого дальневосточного вуза", - заключил Путин.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на этом совещании, проходившем в режиме видеоконференции в зале совещаний Улан-Удэнского авиационного завода, сообщил, что еще 4-5 вузов Дальнего Востока будут включены в программу "Приоритет-2030. Дальний Восток" в дополнение к 8 ее участникам в ближайшую пятницу. На 2022-2024 годы было предусмотрено финансирование программы в размере 7,6 млрд рублей. Также он отметил, что Минобрнауки признает важность строительства университетских кампусов, в том числе на Сахалине, в Бурятии и Забайкальском крае.