Путин дал пять месяцев на утверждение планов развития дальневосточных городов

Глава Минфина Антон Силуанов обратил внимание на то, что "нужно более детально проработать ресурсное обеспечение" этих проектов

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября утвердить планы комплексного развития дальневосточных городов.

"Я прошу в оперативном порядке доработать с учетом замечания министра финансов (Антона Силуанова - прим. ТАСС) и до 1 сентября утвердить планы комплексного социально-экономического развития этих пяти городов", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов во вторник. На этом заседании речь шла о проектах развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска. Силуанов обратил внимание на то, что "нужно более детально проработать ресурсное обеспечение" этих проектов.

"Ясно, что нужно поработать с источниками [финансирования], нужно определить дополнительно приоритеты, нужно сделать так, чтобы мы задействовали все возможные источники, имея в виду и экономическую целесообразность проведения определенных работ на экономически привлекательных территориях - имеются в виду возможности частного бизнеса, региональных финансов, федеральных источников, источников из привлекаемых к работе наших компаний, которые будут заинтересованы в этой работе", - указал Путин. При этом он подчеркнул, что "финансирование мероприятий нужно начать уже в этом году". "Я не называю конкретную дату, но, доработав с учетом замечаний Минфина все наши планы, начинать нужно, конечно, в этом году, не затягивая", - отметил президент.

Ранее правительство РФ одобрило мастер-план для Петропавловска-Камчатского. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 150 млрд руб., по 11 объектам определены земельные участки и инвесторы, ведется проектирование.