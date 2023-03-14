14 марта, 17:53

Путин призвал кардинально улучшить экологическую ситуацию в городах Дальнего Востока

В качестве источника финансирования таких мероприятий президент назвал проект "Чистый воздух"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу кардинально улучшить экологическую ситуацию в дальневосточных городах.

"Это вещь чрезвычайно важная - нужно добиться кардинального улучшения экологической ситуации в тех городах, о которых мы сегодня говорили, это и Улан-Удэ, и Чита", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов во вторник.

В качестве источника финансирования таких мероприятий Путин назвал проект "Чистый воздух". Он также обратил внимание на то, что обсуждалось возможное продление сроков реализации этого проекта до 2030 года. "Нужно это окончательно доработать и принять соответствующее решение", - указал президент.

Глава государства также потребовал "принять окончательное решение" по возможности привлечения грантов на систему теплоснабжения Улан-Удэ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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