Преподаватели Луганского университета пройдут курсы повышения квалификации в Белгороде

Для студентов ЛГУ также запланировали лекции, сказал заведующий кафедрой социальных технологий и госслужбы БелГУ Виктор Сапрыка

БЕЛГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. БелГУ и Луганский государственный университет имени Владимира Даля договорились о сотрудничестве в создании совместных сетевых образовательных программ. В апреле преподаватели ЛГУ пройдут на базе Белгородского госуниверситета курсы повышения квалификации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Различные аспекты расширения сотрудничества обсудили представители кафедры государственного управления ЛГУ и кафедры социальных технологий и государственной службы института экономики и управления БелГУ. Коллеги договорились о разработке совместных сетевых образовательных программ и участии в реализации проекта "Школа молодых лидеров "Сотрудничество и интеграция", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, БелГУ помогает Луганскому госуниверситету имени Владимира Даля интегрироваться в российскую образовательную систему. "Уже в апреле преподаватели Далевского университета пройдут на базе нашей кафедры курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Публичное управление на региональном уровне". Также запланированы лекции для студентов ЛГУ", - сказал заведующий кафедрой социальных технологий и госслужбы БелГУ Виктор Сапрыка.

Программа направлена на совершенствование общепрофессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления. "Именно с образования, а не с культуры или торговли начинается внутреннее объединение российских территорий. Процесс этот не мгновенный, он требует пристального внимания и дополнительных усилий педагогических кадров", - считает заведующая кафедрой государственного управления ЛГУ Елена Макарова.