В новых регионах РФ начали строительство дороги Симферополь - Ростов-на-Дону

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, уже завозятся щебень и битум, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и другое оборудование

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Строительство автострады "Таврида-2", которая пройдет через новые регионы России и соединит Симферополь с Ростовом-на-Дону, уже началась. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все, что связано со строительством этой новой автострады, которая дальше пройдет и замкнет кольцо вокруг Азовского моря, уже идет достаточно эффективно и объемно, - сказал Сальдо в интервью телеканалу "Таврия". - Уже завозятся щебень, битум, уже готовятся все составляющие, которые нужны для строительства дороги, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры".

"Работы уже начаты. Людям, водителям, тем, кто живет вдоль этой автострады, видно, как работает спецтехника, дорожная техника, грейдеры, асфальтоукладчики, фрезеровочные машины, но перед этим всем должны провести огромный объем работы, который не виден - это проектирование. Геодезические, геологические изыскания уже сейчас ведутся полным ходом", - подчеркнул врио главы Херсонской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в декабре 2022 года сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь - Ростов-на-Дону, которая позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Автомагистраль позволит пропускать более 30 тыс. машин в сутки. В январе председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что реконструкция дороги от Ростовской области в Крым по новым регионам через Мариуполь и Мелитополь ведется госкомпанией "Автодор".

Сальдо сообщал ТАСС, что, предварительно, длина новой автомагистрали составит около 600 км, стоимость - 350-400 млрд рублей. Врио губернатора Херсонской области также сообщал, что трасса через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, которая носит проектное название "Таврида-2", получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами, максимальная скорость на которой - до 90 км/ч.