В Бабаюрте открыли ветлабораторию для более 500 тыс. животных

На строительство объекта было направлено 32 млн рублей и еще около 40 млн рублей на оборудование

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Открытие новой ветеринарной лаборатории, которая будет обслуживать более 500 тыс. крупного и мелкого рогатого скота состоялось дагестанском селе Бабаюрт. Всего потрачено более 70 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Новую ветлабораторию открыли в селе Бабаюрт. Символическую ленту на открытии перерезал инициатор строительства объекта - премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. На строительство объекта направлено 32 млн рублей и еще около 40 млн рублей на оборудование", - говорится в сообщении и отмечается, что в зоне обслуживания лаборатории находятся 400 тыс. голов мелкого и 116 тыс. голов крупного рогатого скота.

Отмечается, что основная деятельность лаборатории - проведение диагностических исследований, своевременное выявление инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, в том числе сальмонеллеза, пастереллеза, бруцеллеза.