Власти Москвы утвердили планы развития системы социальной защиты на 2023 год

Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги в настоящий момент получают более 4,5 млн москвичей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило планы и приоритетные задачи развития системы социальной защиты на 2023 год, в числе которых безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2022 году и задачах на 2023 год. По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил приоритетные задачи развития системы социальной защиты на 2023 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, приоритетные задачи включают: безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями Москвы, развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся москвичам.

Кроме того, в эти задачи также входят - расширение доступности и повышение качества электронных социальных услуг, повышение эффективности трудоустройства жителей, испытывающих трудности с поиском работы, развитие системы социальной адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах, развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями состояния здоровья, начиная с рождения.

В мэрии отметили, что доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги в настоящий момент получают более 4,5 млн москвичей. "С 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера составляет 23 313 рублей. Городскую доплату к пенсии получают порядка 2 млн человек. Ежемесячные выплаты ветеранам и отдельным категориям пенсионеров были проиндексированы на 10%", - сообщили в пресс-службе.

Московское долголетие

Проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года и за 5 лет работы объединил более 500 тыс. москвичей старшего поколения, из которых порядка 230 тыс. посещают занятия на регулярной основе. Сейчас в столице функционирует 71 центр московского долголетия. За 2022 год пространства посетили свыше 1 млн раз. В центрах действует более 3 тыс. клубов по интересам, активными участниками которых являются 47 тыс. москвичей. В будущем планируется открыть центры московского долголетия в каждом районе Москвы.

"Для участников доступны бесплатные занятия по трем основным векторам: "Для ума", "Для тела" и "Для души", которые включают 39 направлений активностей. Среди них - 10 иностранных языков, разнообразные компьютерные курсы, в том числе киберспорт и 3D-моделирование, пилотное мастерство и автошкола, обучающие курсы по красоте и стилю. Все занятия проекта проводят исключительно профессиональные педагоги: кандидаты наук, спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты. На данный момент насчитывается порядка 8 тыс. педагогов", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, для москвичей старшего поколения открыто 13 тыс. групп по всему городу. Наиболее популярными видами занятий в 2022 году стали различные направления фитнеса, среди которых москвичи могут выбрать более 10 активностей: йога, тонизирующая гимнастика, тайцзи, цигун, ушу и другие, а также образовательные направления для ума - лекции по истории и искусству, пешие экскурсии по столице.