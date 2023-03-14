Власти Бурятии направили 2 млрд рублей на нужды СВО

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что жители региона объединились в рамках поддержки спецоперации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Бурятии за год выделило 2 млрд рублей на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом глава республики Алексей Цыденов сообщил во вторник президенту Владимиру Путину, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

"Мы за прошлый год, включая январь этого года, из бюджета направили на поддержку СВО 2 млрд рублей. И это мы не берем наш подшефный Старобешевский район [ДНР]", - сказал он.

Цыденов отметил, что жители региона объединились в рамках поддержки СВО. "У нас волонтерское движение очень сильное, люди сами объединились: кто-то шьет маскхалаты, сетки вяжет, пятиточечники делает, наколенники. Движение общее, народное, очень активное", - добавил он.

Участники СВО из Бурятии, кроме всех положенных выплат, получают социальную помощь. Их дети имеют право внеочередного предоставления места в дошкольных учреждениях, семьи мобилизованных могут получить бесплатную юридическую консультацию, а также поддержку в заготовке кормов для домашних сельскохозяйственных животных и дров для отопления дома.

В июне прошлого года Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом ДНР. В 2022 году там было обновлено более 20 объектов, отремонтированы школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 50 детей из Старобешевского района отдохнули оздоровительном лагере на Байкале.