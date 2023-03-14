Центр военно-спортивной подготовки создадут на Ставрополье в 2023 году

Центр планируется создать на базе комплекса спортивно-стрелкового клуба "Кавказ" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки для выпускников, студентов и будущих военнослужащих создадут на Ставрополье в 2023 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

"Центр военно-спортивной подготовки позволит готовить тех, кто может и хочет защищать Родину. Здесь будут совершенствовать военные навыки молодежь и взрослые со всего края. Модернизацию материально-технической базы центра необходимо завершить до конца 2023 года", - сказал губернатор регион Владимир Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении.

Центр планируется создать на базе комплекса спортивно-стрелкового клуба "Кавказ" в Ставрополе.

"В центре будет проходить подготовка по военно-учетным специальностям допризывной молодежи - выпускников школ, студентов высших учебных заведений, а также граждан, пребывающих в запасе, и тех, кто решил поступить на службу в Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Центр будет включать в себя административно-учебный корпус, жилые и бытовые модули, стрелковые галереи, спортивные площадки. В будущем он может быть расширен за счет строительства общежития, столовой и крытого спортивного зала.