Защитившего написанный ChatGPT диплом выпускника РГГУ пригласили на круглый стол в Госдуму

Там будут обсуждать перспективы и риски применения современных технологий с искусственным интеллектом в системе образования

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выпускник Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан, успешно защитивший выпускную квалификационную работу, написанную с помощью нейросети ChatGPT, получил приглашение принять участие в круглом столе комитета Госдумы по информационной политике. Соответствующий документ Жадан выложил в своем профиле в Twitter.

"Приглашаем вас принять участие в круглом столе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Перспективы и риски применения современных технологий с искусственным интеллектом в системе образования", - говорится в приглашении.

В ходе мероприятия планируется обсудить, как изменится образовательный процесс в связи с применением искусственного интеллекта и как будет реагировать преподавательское сообщество на появление нейросетей в образовании. "По ходу беседы стало ясно, что в образовании нет правил по использованию нейросетей. В середине марта будет обсуждение по этому поводу, позвали поучаствовать", - отметил Жадан.

Кроме того, он сообщил, что во вторник получил диплом о высшем образовании.

Ранее стало известно, что Жадан успешно защитил дипломную работу, написанную с помощью ChatGPT. Отмечалось, что работа прошла проверку на антиплагиат и набрала 82% оригинальности. Позже в вузе предложили ограничить доступ к нейросети в образовательных организациях из-за ее возможного негативного влияния на обучение.

Чат-бот ChatGPT запустили в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме, может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.