Разработчик российского гиперзвукового оружия Герберт Ефремов отмечает 90-летний юбилей

Ефремов, в частности, руководил созданием комплексов с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям и противокорабельных комплексов, а также космических систем и аппаратов морской космической разведки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Разработчик российского гиперзвукового оружия - межконтинентального комплекса "Авангард" - почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) Герберт Ефремов отмечает в среду 90-летний юбилей.

Как рассказали ТАСС в НПО машиностроения, Ефремов принимал непосредственное участие и руководил созданием комплексов с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям и противокорабельных комплексов, космических систем и аппаратов морской космической разведки и целеуказания, противокосмической обороны с маневрирующими космическими аппаратами (КА). Также он участвовал в создании серии научных спутников, пилотируемого орбитального комплекса "Алмаз", автоматических разведывательных станций "Алмаз", малых КА системы дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э", ракетных комплексов стратегического назначения и космического ракетного комплекса "Стрела".

Всю трудовую жизнь - 67 лет непрерывного стажа - Ефремов отдал НПО машиностроения, из них 23 года руководил предприятием. "Описать любого человека довольно трудно, Герберт Александрович здесь не исключение, но то, что он <...> особый человек, - это видно из любого общения с ним и это чувствует каждый, кто с ним общается. Я думаю, что самая главная его черта - это целеустремленность и то, чему он учил меня, - умение принять решение, - рассказал ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. - Нельзя откладывать решение, пусть даже ты примешь не оптимальное, но его нужно принять вовремя".

По его словам, еще одна интересная черта Ефремова - смелость в принятии кадровых решений. "Его кадровые решения часто были неожиданными, он зачастую назначал даже своими замами достаточно молодых людей, буквально в возрасте до 30 лет. Подход, который себя в основном оправдывал", - сказал Леонов.

Он отметил, что Герберт Ефремов еще во времена известного конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея занимался очень ответственной работой. "Будучи проектантом, а затем руководителем проектного направления, конечно, он занимался всеми направлениями, над которыми работала фирма, практически без исключений, - рассказал Леонов. - А в 1990 годы надо было суметь найти какие-то способы и решения, чтобы сохранить коллектив и всю ту научно-исследовательскую базу, которая была. Это удалось в основном за счет развития военно-технического сотрудничества. Там вклад Ефремова, особенно в сотрудничество с Индией, огромный. В 1995 году это сотрудничество зародилось как идея, в 1998-м уже было реализовано в качестве решения правительств наших стран, а в 2001 году уже первая ракета "Брамос" полетела".

О чествовании Ефремова

14 марта в Музее космонавтики на ВДНХ прошла церемония открытия выставки, посвященной 90-летию Ефремова. На ней представлены три тематических направления работы НПО машиностроения - разработка крылатых ракет и комплексов на их основе, ракетных комплексов стратегического назначения и создание космических систем и аппаратов. Был продемонстрирован фильм о Ефремове - "Работа сродни подвигу".

Юбиляра в режиме видеосвязи поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, очно - в частности, заместитель генерального директора КТРВ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Константин Бирюлин, бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения (2001-2009 годы) генерал-полковник Николай Соловцов и космонавты военного отряда.

Было отмечено, что главным делом своей жизни и жизни предприятия Герберт Ефремов считает ответы на вызовы потенциального противника. Как было видно из фильма, несколько таких ответов связаны с созданием стратегических ракетных комплексов. С их помощью России не единожды удалось достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки.

О конструкторе

Ефремов родился 15 марта 1933 года в селе Малое Заречье Белозерского района Вологодской области. Окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности "приборостроение" (1956).

С 1956 года работает в ОКБ-52 (ныне - АО "ВПК "НПО машиностроения"), с 1964-го - начальник конструкторского бюро, с 1971-го - заместитель главного конструктора и начальника Центрального конструкторского бюро машиностроения, с 1984 года - генеральный конструктор, с 1989 по 2007 годы - генеральный директор, генеральный конструктор предприятия. С 2007 года до настоящего времени почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения", советник военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" по науке.

Ефремов принимал непосредственное участие и руководил созданием: комплексов с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям (П-5, П-5Д, С-5, "Метеорит") и противокорабельных комплексов (П-6, П-35, "Прогресс", "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Вулкан", "Гранит", "Оникс", "Яхонт", "Брамос"); космических систем и аппаратов: космических аппаратов (КА) системы морской космической разведки и целеуказания, систем противокосмической обороны с маневрирующими КА, серий научных спутников - лаборатории "Протон 1-4", пилотируемого орбитального комплекса "Алмаз" (станции "Салют-2", "Салют-3", "Салют-5"), автоматических разведывательных станций "Алмаз", малых космических аппаратов системы дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э"; ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) УР-100, УР-100М, УР-100К, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ, "Авангард" и космического ракетного комплекса "Стрела".

Ефремов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), Ленина (1963), Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1959), почетной грамотой правительства РФ (2007), медалями. Автор более 80 изобретений, многочисленных научных работ по специальной тематике. Именем Ефремова названа малая планета солнечной системы, зарегистрированная в международном каталоге под номером 9718 и получившая название "Гербефремов".

Ефремов - Герой Труда Российской Федерации (2017), Герой Социалистического Труда (1963), лауреат премии правительства Российской Федерации (2002), Государственной премии Российской Федерации имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2003), Ленинской (1982) и Государственной (1974) премий СССР, кавалер ордена святого апостола Андрея Первозванного с мечами (2020), кандидат технических наук (1986), профессор (1996).