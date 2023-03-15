Полиция сделала внушение супруге британского премьера за выгул собаки без поводка

Дальнейшего вмешательства полицейских не было

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции сделал внушение супруге премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшате Мурти за выгул собаки в Гайд-парке в Лондоне без поводка. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении правоохранительных органов британской столицы.

"Мы осведомлены о видеоролике, где показана гуляющая без поводка собака в Гайд-парке. Сотрудник полиции, который присутствовал на месте в то время, поговорил с женщиной и напомнил ей о правилах. На собаку был надет поводок. Дальнейшего вмешательства со стороны полиции не было", - сказано в сообщении, которое приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Во вторник в социальной сети TikTok распространился видеоролик, на котором видно, что прогуливавшийся с семьей Сунак после общения с полицейским был вынужден схватить ранее свободно бегавшего по парку рыжего лабрадора, после чего его супруга надела на собаку поводок. Видео начиналось со съемки установленного неподалеку от происшествия знака, на котором было написано, что "собаки должны находиться на поводке" во время их выгула рядом с озером Серпентайн и "беспокойство дикой природы является правонарушением в соответствии с Актом об охране животного мира и ландшафта от 1981 года".

В канцелярии Сунака не стали комментировать видеоролик с участием лабрадора по имени Нова. В январе премьеру выписали штраф за поездку на пассажирском сиденье служебного автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Размер штрафа в сообщении полиции не указали. Водителю или пассажиру в Великобритании грозит штраф от £100 до £500 (от $122 до $608), если он при наличии ремня безопасности не пристегнут во время движения. Кроме того, весной 2022 года Сунаку, который на тот момент был главой Минфина, пришлось заплатить штраф за участие в вечеринках в резиденции премьер-министра в разгар пандемии, несмотря на коронавирусные ограничения.