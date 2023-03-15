В МВД оценили оперативную обстановку в Москве после начала СВО

В столичной полиции рассказали о деятельности подразделений в 2022 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции смогли сохранить стабильную оперативную обстановку в Москве в 2022 году, несмотря на протестные настроения в обществе после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из материалов о деятельности подразделений ГУ МВД России по городу Москве, с которыми ознакомился ТАСС.

"В 2022 году ГУ МВД России по городу Москве обеспечено государственное управление в установленной сфере деятельности. Произошли осложнение международной обстановки, связанное с проведением спецоперации по денацификации Украины, и возникновение протестных настроений в российском обществе. Московской полиции удалось сохранить стабильную оперативную обстановку в столице", - сказано в материалах.

Всего в 2022 году в Москве зарегистрировали 138,2 тыс. преступлений, что на 5,4 тыс. меньше, чем в 2021 году, когда их количество составило 143,6 тыс. В 2022 году сотрудники полиции раскрыли 45 тыс. преступлений, в том числе 17,8 тыс. относящихся к категории тяжких и особо тяжких, установлено 34,7 тыс. преступников. Количество квартирных краж снизилось почти на 20%, грабежей - почти на 14%, угонов автомобилей - почти на 24%, хулиганств - почти на четверть, угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью - почти на 23%.

Повысилась безопасность жителей и гостей столицы в общественных местах - на улицах, площадях, в парках и скверах, где также наблюдается сокращение количества преступлений, отмечается в материалах.