В 2023 году РКН получил 460 обращений об удалении персональных данных из Сети

По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, рост числа обращений по этому вопросу свидетельствует о том, что граждане стали понимать важнейшие составляющие личной безопасности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор получил в 2023 году 460 обращений граждан с требованием к интернет-ресурсам удалить общедоступные персональные данные. Об этом ТАСС сообщил в среду замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Сегодня гражданин, если он понимает ценность персональных данных, может проактивно сам обезопасить себя", - отметил парламентарий, который был одним из авторов соответствующей инициативы. Депутат напомнил, что был принят закон, позволяющий гражданам удалять данные о себе из общедоступных источников. "Закон реально начал работать, я внимательно слежу за правоприменительной практикой, число обращений в Роскомнадзор об удалении тех или иных данных с различных ресурсов в этом году заметно выросло. Уже в этом году таких обращений поступило 460", - добавил он.

По словам депутата, рост числа обращений в Роскомнадзор по этому вопросу свидетельствует о том, что граждане стали понимать ценность своих данных, понимать важнейшие составляющие личной безопасности.

В 2020 году Госдума приняла закон запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.