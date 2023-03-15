В словенском Мариборе прошло мероприятие с участием бывшего узника Освенцима

Олег Мандич попал в лагерь смерти в 11 лет

МАРИБОР /Словения/, 15 марта. /ТАСС/. Международный исследовательский центр Второй мировой войны в словенском Мариборе провел пресс-конференцию с участием бывшего узника лагеря смерти Освенцим 90-летнего Олега Мандича. Мероприятие было организовано в рамках проходящей в центре экспозиции с названием "Выжить вопреки", в подготовке которой приняли участие Музей Победы в Москве и Центр еврейского культурного наследия Мариборгской синагоги.

"Я попал в лагерь смерти будучи 11-летним ребенком вместе с мамой и бабушкой и провел там семь месяцев начиная с июля 1944 года по конец января 1945 года, а затем еще полтора месяца после его освобождения Советской армией. Самое тяжелое воспоминание для меня связано с периодом, когда я в течение 21 дня находился в больничном корпусе на территории концлагеря. Меня положили в одну кровать вместе с моим другом, восьмилетним русским мальчиком по имени Толя. Он тяжело болел, сильно дрожал, ночью я его обнимал, чтобы хоть как-то согреть. Так продолжалось несколько дней. А потом одним утром он перестал дрожать. Я вновь хотел его обнять, но увидел, что он умер", - сообщил корреспонденту ТАСС Мандич.

По словам бывшего узника лагеря смерти, в ночь с 26 на 27 января 1945 года он увидел, как женщины собрались вокруг мужчины в униформе. "Это был самый красивый русский солдат, которого я видел в своей жизни, - вспоминает Мандич. - А затем через два-три дня в лагерь пришло много людей: военные, представители Красного Креста, журналисты, политики, священники. Это была для меня, мамы и бабушки возможность сообщить в Югославию о том, что мы живы. Таким образом мой дедушка (политик, представитель короля в переходном югославском правительстве 1945 года Анте Мандич - прим. ТАСС) узнал про то, что нам удалось выжить. В результате полковник, военный комендант Кракова Михаил Федосенко получил телеграмму с заданием привезти нашу семью в Москву. И именно тот момент, когда нам читают содержание данного сообщения, запечатлен на одной из фотографий, представленных на проходящей выставке в Мариборе".

В годы Второй мировой войны в фашистских концлагерях было уничтожено шесть миллионов евреев и людей других национальностей. 27 января 1945 года Советская армия освободила гитлеровский концлагерь Освенцим. По решению Генассамблеи ООН с 2005 года во всем мире этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.