Bloomberg: TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance

Меру должно будет одобрить правительство Китая, уточняет агентство

ТАСС, 15 марта. Руководство TikTok обсуждает возможность отделения от китайской технологической компании ByteDance для решения проблем с возможными рисками для национальной безопасности США. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что это будет крайней мерой на случай, если TikTok не удастся убедить власти США в том, что соцсеть не представляет угрозу для национальной безопасности страны. По информации агентства, Министерство юстиции США не устраивают текущие предложения TikTok по урегулированию этой проблемы. При этом возможное отделение еще должно будет одобрить правительство Китая.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный 7 марта сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе китайское приложение TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.

Американские власти по-прежнему считают, что социальная сеть представляет угрозу для национальной безопасности США, подчеркнул 7 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как заявила ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Китай призывает американские власти уважать принципы рыночной экономики и честную конкуренцию. Она также призвала Вашингтон обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний со всего мира, чтобы они могли инвестировать и работать в США.