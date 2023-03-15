15 марта, 05:58

В Москве в 2022 году в четыре раза снизилось число изъятого из незаконного оборота оружия

Полицейские перекрыли 7 каналов его поставки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Москве сотрудники полиции в 2022 году изъяли из незаконного оборота 226 единиц огнестрельного оружия, что в 4 раза меньше, чем годом ранее. Это следует из информационных материалов о деятельности столичного главка полиции, с которыми ознакомился ТАСС.

"С учетом высокой общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием оружия, в 2022 году продолжены мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов. В результате профилактической работы сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 226 единиц огнестрельного оружия, около 25 тыс. боеприпасов и свыше 10 кг взрывчатых веществ, 11 взрывных устройств", - говорится в материалах.

Кроме того, за год полицейские перекрыли 7 каналов поставки огнестрельного оружия, ликвидировали 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

В 2021 году из незаконного оборота изъяли 968 единиц огнестрельного оружия, свыше 105,8 тыс. боеприпасов, 19 взрывных устройств, 4,9 кг взрывчатых веществ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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