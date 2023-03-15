В Думе сообщили о разработке проекта о наказании участников торговли персональными данными

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что готовится также инициатива об уголовной ответственности для глав компаний и государственных ведомств, допустивших утечки данных

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил о подготовке законопроекта об уголовной ответственности для всех участников торговли персональными данными на черном рынке.

Как отметил парламентарий в среду в беседе с ТАСС, одной из причин утечки персональных данных становится торговля ими на черном рынке, где есть посредники, организаторы и покупатели данных. "Готовится законопроект об уголовной ответственности для всех участников такой криминальной цепочки", - сказал он.

По словам Горелкина, сегодня статья 272 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") применяется в отношении организаторов утечки персональных данных, "но также есть посредники, перепродавцы, покупатели". "Я последовательно выступаю за уголовную ответственность для всех [участников черного рынка по торговле персональными данными]", - добавил он.

Кроме того, парламентарий сообщил, что "готовится законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний и государственных ведомств, допустивших утечки данных".

"Противодействие многочисленным утечкам и взломам должно быть централизованным. Государству и бизнесу необходимо выработать надежные совместные механизмы защиты и постоянно совершенствовать их, подходить к проблеме возможных кибератак осознанно и ответственно. Проектирование всех систем должно начинаться с проработки модели угроз, с проектирования нескольких уровней компьютерной и информационной безопасности", - заключил он.