14 марта, 23:31

В Думе сообщили о разработке проекта о наказании участников торговли персональными данными

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что готовится также инициатива об уголовной ответственности для глав компаний и государственных ведомств, допустивших утечки данных

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил о подготовке законопроекта об уголовной ответственности для всех участников торговли персональными данными на черном рынке.

Как отметил парламентарий в среду в беседе с ТАСС, одной из причин утечки персональных данных становится торговля ими на черном рынке, где есть посредники, организаторы и покупатели данных. "Готовится законопроект об уголовной ответственности для всех участников такой криминальной цепочки", - сказал он.

По словам Горелкина, сегодня статья 272 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") применяется в отношении организаторов утечки персональных данных, "но также есть посредники, перепродавцы, покупатели". "Я последовательно выступаю за уголовную ответственность для всех [участников черного рынка по торговле персональными данными]", - добавил он.

Кроме того, парламентарий сообщил, что "готовится законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний и государственных ведомств, допустивших утечки данных".

"Противодействие многочисленным утечкам и взломам должно быть централизованным. Государству и бизнесу необходимо выработать надежные совместные механизмы защиты и постоянно совершенствовать их, подходить к проблеме возможных кибератак осознанно и ответственно. Проектирование всех систем должно начинаться с проработки модели угроз, с проектирования нескольких уровней компьютерной и информационной безопасности", - заключил он. 

Теги:
РоссияГорелкин, Антон Вадимович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация