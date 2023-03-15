Авиасообщение с севером Сахалина и островом Кунашир восстановили

Остаются задержанными рейсы до села Зонального и до Комсомольска-на-Амуре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Авиасообщение между Южно-Сахалинском, Охой, Шахтерском и Южно-Курильском восстановили после задержки рейсов из-за непогоды, сообщили в среду ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержек по данным направлениям нет", - рассказали в аэропорту. В 14:10 (06:10 мск) в путь отправится самолет из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань.

Остаются задержанными рейсы до села Зонального, расположенного в центральной части Сахалина, и до Комсомольска-на-Амуре. Предполагается, что самолеты смогут вылететь утром 16 марта.

Ранее сообщалось о задержке рейсов из Южно-Сахалинска в Зональное, Оху, Шахтерск (центральная и северная часть Сахалина), Южно-Курильск на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область), Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) из-за непогоды в ряде островных районов и на материке.