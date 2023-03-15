В метро Москвы в 2022 году по камерам с распознаванием лиц выявили 2,5 тыс. разыскиваемых

Система также помогла найти почти 400 пропавших без вести человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Камеры с системой распознавания лиц позволили выявить в прошлом году в столичном метро почти 2,5 тыс. человек, находящихся в розыске, что на 190 больше, чем в 2021 году. Это следует из материалов деятельности столичного главка полиции, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате использования государственной автоматизированной информационной системы "Сфера" за 12 месяцев 2022 года УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве выявлено 2 463 лица, находившихся в розыске, в том числе задержано: 2 088 лиц за совершение преступлений, установлено 375 лиц категории "без вести пропавшие" (из них 85 несовершеннолетних)", - сказано в материалах.

Кроме того, в ходе отработки информации о совершенных преступлениях идентифицированы и задержаны 535 человек, причастных к совершению общественно опасных деяний.

За 12 месяцев 2021 года в столичном метро по камерам с системой распознавания лиц выявлено 2 273 человека, которые находились в розыске, 1 954 человека за совершение преступлений, 319 человек категории "без вести пропавшие".

Государственная автоматизированная информационная система "Сфера" введена в эксплуатацию постановлением правительства Москвы в 2021 году. Камеры этой системы с возможностью распознавания лиц установлены на турникетах в московском метро.