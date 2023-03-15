В Свердловской области сообщили о демобилизации почти всех многодетных отцов

Число возвращенных домой уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова не назвала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Военкоматы в Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которых призвали в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены, на фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы", - сказала она, не уточнив число возвращенных домой.

Мерзлякова добавила, что комиссия по мобилизации продолжает работу.

Всего в Свердловской области проживает более 64,7 тыс. многодетных семей. Отсрочка от мобилизации полагается отцам, на иждивении которых находятся 3 и более детей в возрасте до 16 лет.