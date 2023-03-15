Из Красноярска в Норильск вылетели рейсы, задержанные из-за непогоды

Самолеты должны были отправиться утром 14 марта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Два авиарейса из Красноярска в аэропорт Алыкель, задержанные во вторник на сутки из-за непогоды, вылетели. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Рейсы, задержанные [на вылет] в аэропорт Алыкель (Норильск) на сутки, улетели ночью", - сказали в пресс-службе.

Во вторник 14 марта в аэропорту Красноярска задержали два рейса авиакомпании "Нордстар" по маршруту Красноярск - Норильск. Вылет рейсов был запланирован на 08:10 (04:10 мск) и 08:15 (04:15 мск), но из-за неблагоприятных метеоусловий был отложен на среду, 15 марта. Вылета рейсов ожидал 241 пассажир, в том числе 5 детей. Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячего питания.

По информации Западно-Сибирской прокуратуры, сегодня из-за непогоды задержан вылет одного рейса из Красноярска в Норильск.

По данным Гидрометцентра, в Норильске сохраняется пурга. Температура воздуха минус 3 градуса, ливневый снег, ветер с порывами до 15 м/с. В городе ввели запрет на движение всех видов транспорта по дороге в аэропорт.