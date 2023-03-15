В Луганском госуниверситете назвали сроки модернизации оборудования вузов региона

Ректор Виктор Рябичев отметил, что приведение технологической базы вузов республики к уровню вузов России займет до пяти лет

АСТРАХАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Приведение технологической базы вузов ЛНР в соответствие уровню оснащения остальных вузов России может занять до пяти лет, так как модернизация оборудования не проводилось 20 лет, сообщил ТАСС ректор Луганского государственного университета им. Даля (ЛГУ), член Общественной палаты ЛНР Виктор Рябичев. Он посетил Астраханский госуниверситет им. Татищева (АГУ).

"Сейчас практически все вузы в ЛНР перешли на российские стандарты образования. Один из самых сложных вопросов - подогнать техническую базу вузов республики, вывести ее на более высокий уровень. Если сравнить техническую базу любого российского вуза с нашей, то есть разногласия, так как за 20 лет Украина ничего не вложила в это. Чтобы подойти к уровню оснащения российских вузов нужно минимум пять лет, мало того, нужно и кадры подтягивать", - сказал Рябичев.

Он добавил, что помимо модернизации материально-технической базы вузов ЛНР необходима помощь в строительных работах на территориях, где шли боевые действия. Например, по словам Рябичева, в филиале ЛГУ в Северо-Донецке разбит корпус, в нем необходимо восстанавливать стекла, теплоснабжение и крышу. Ремонтные работы нужны еще ряду университетов в ЛНР.

"Что касается кадров: наши ученые приезжают сюда [в Астрахань], смотрят и работают на современном оборудовании, переобучаются, участвуют в научных проектах. Например, у нас много совместных направлений с АГУ, открыто представительство АГУ в нашем вузе, сейчас 150 преподавателей ЛГУ проходят здесь переквалификацию. Действует программа двойных дипломов для студентов. Мы работаем вместе уже второй год очень плодотворно - взаимопонимание и общая направленность наших проектов помогает", - сообщил Рябичев.

Рябичев был избран кандидатом в новый состав Общественной палаты РФ от ЛНР.

АГУ образован в 1932 году, включает восемь институтов, 16 факультетов, 61 кафедру и колледж. В университете обучаются более 13 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. иностранцев. С июня 2022 года вуз носит имя географа и историка Василия Татищева.