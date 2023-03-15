15 марта, 07:03

Балицкий сообщил, что межрегиональный медицинский центр будет построен к 2025 году

Врио губернатора Запорожья отметил, что сейчас готовится проектно-сметная документация

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Межрегиональный медицинский центр для Запорожской и Херсонской областей будет построен к 2025 году, сейчас готовится проектно-сметная документация. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий на открытии проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

"Мы только начинаем его [медицинского центра] строительство, мы уже выделили место, готовится проектно-сметная документация. Я думаю, к 2025 году построим", - сказал он.

Ранее Балицкий сообщил, что на строительство межрегионального медицинского центра для детей выделено около 100 млн рублей. Также он отметил, что будущий центр станет "одним из самых крупных в России центров со всем спектром услуг".

В феврале президент России Владимир Путин поддержал идею Балицкого о создании межрегионального медицинского центра для детей, который будет работать в том числе на Херсонскую область. 

Теги:
РоссияРостовская областьБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация