Балицкий сообщил, что межрегиональный медицинский центр будет построен к 2025 году

Врио губернатора Запорожья отметил, что сейчас готовится проектно-сметная документация

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Межрегиональный медицинский центр для Запорожской и Херсонской областей будет построен к 2025 году, сейчас готовится проектно-сметная документация. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий на открытии проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

"Мы только начинаем его [медицинского центра] строительство, мы уже выделили место, готовится проектно-сметная документация. Я думаю, к 2025 году построим", - сказал он.

Ранее Балицкий сообщил, что на строительство межрегионального медицинского центра для детей выделено около 100 млн рублей. Также он отметил, что будущий центр станет "одним из самых крупных в России центров со всем спектром услуг".

В феврале президент России Владимир Путин поддержал идею Балицкого о создании межрегионального медицинского центра для детей, который будет работать в том числе на Херсонскую область.