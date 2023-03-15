Музей транспорта Москвы выпустил тематические карты "Тройка" в честь новой выставки

Приобрести их можно с 15 марта в кассах на станциях Большой кольцевой линии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы выпустил тематические карты "Тройка" в честь открытия новой выставки "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая проходит на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"4 марта Музей транспорта Москвы представил новую масштабную выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в своем выставочном пространстве в павильоне "Транспорт СССР" (№26) на ВДНХ. В честь запуска данной выставки музей подготовил тематические карты "Тройка". На картах изображена узнаваемая схема московского метро и образ "Витрувианского человека" Леонардо Да Винчи - метафора взаимодействия человека и транспорта", - рассказал собеседник агентства.

Приобрести тематические карты можно с 15 марта в кассах на станциях Большой кольцевой линии. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, тираж составил пять тысяч транспортных карт.

Знакомство с выставкой начинается в историческом портике павильона, где посетителей встречает тотальная инсталляция "Машина времени". В залах экспозиции гостей ждут проекты советской экспериментальной группы НЭР (Нового элемента расселения), перевернувшей представление о градостроительстве во всем мире, работы "бумажных архитекторов", которые становятся ключом к пониманию основных изменений в транспортной парадигме в наше время, мультимедийное путешествие по городу будущего с умной дорогой, управляемыми самокатами и новым дизайном рельсового транспорта и полноразмерный макет беспилотного автомобиля.

"В свою очередь зона "Неожиданное прошлое" посвящена первым гуманистическим мыслям архитекторов о комфортной среде в городе. Посетителям представят три архитектурных феномена городского переустройства, которые не были реализованы, но оказали влияние на формирование урбанистики и архитектурного облика Москвы второй половины XX века", - говорится в сообщении.

Посещение выставки "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" осуществляется в компании сотрудников экскурсионного бюро музея, которые выполняют роль проводников по залам экспозиции и попутчиков в уникальном для каждого маршруте. Экскурсия начинается каждые 20 минут.