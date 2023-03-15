Дни открытых дверей проведут в московских учебных заведениях в сфере искусства и культуры

Акция продлится с 15 апреля до 15 июня

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Школы искусств и колледжи Москвы до конца весны проведут дни открытых дверей. Традиционная познавательная акция дает возможность юным горожанам ознакомиться с музыкальным, хоровым, архитектурным, художественным, хореографическим и театральным направлениями обучения, сообщила ТАСС в среду заммэра Наталья Сергунина.

"15 апреля в Москве начнется приемная кампания в школы искусств и колледжи, она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами. Для ребят проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Получить дополнительное творческое образование сегодня можно более чем в 150 городских учреждениях", - сказала Сергунина.

Так, 26 марта в московской театральной школе Олега Табакова посетителям расскажут об истории ее создания, о правилах приема и особенностях обучения. Для гостей пройдет экскурсия по учебным аудиториям и репетиционным залам, их также пригласят на концерт, который подготовили студенты старших курсов.

"В детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена день открытых дверей пройдет 8 апреля. Ученики выступят на сцене, а преподаватели теоретического отдела в увлекательной форме расскажут поступающим об истории создания инструментов и принципах игры на них. Родители узнают о музыкальных традициях заведения, его творческих проектах и программах", - уточнили в департаменте культуры столицы.

Кроме того, 8 апреля посетителей будет принимать детская художественная школа имени Ильи Репина. Там состоятся мастер-классы по графической композиции, бумажной пластике, батику, живописи и работе с натуры

Также в театральном художественно-техническом колледже до 27 мая запланирована серия встреч с абитуриентами. Будущие ученики познакомятся с теми, кто уже получает там образование, увидят выставку работ студентов. 1 апреля день открытых дверей пройдет в колледже музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.

"12 мая всех желающих ждут в школе искусств имени Саввы Мамонтова. Для ребят устроят квест, в ходе которого они познакомятся с различными музыкальными инструментами, танцевальными стилями, исполнят песню в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля, нарисуют картину. Для родителей будет работать информационная зона", - заключили в департаменте.