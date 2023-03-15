В Омской области "Транснефть" оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей за несвоевременное сообщение о загрязнении почвы

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Транснефть - Западная Сибирь" оштрафована по инициативе прокуратуры за несвоевременное сообщение о разливе в Омской области нефтепродуктов площадью 615 кв. м из-за разгерметизации трубопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры. В нарушение природоохранного законодательства организация уведомила власти об инциденте лишь через сутки.

"Сибирским межрегиональным управлением Роспотребнадзора "Транснефть - Западная Сибирь" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за несвоевременное сообщение о загрязнении почвы", - сообщила пресс-служба.

Утечка нефтепродуктов на почву из магистрального трубопровода произошла 27 января около деревни Луговая.

"Площадь розлива составила 615 кв. м. В настоящее время управлением Росприроднадзора устанавливается сумма вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды. "Транснефть" проводит рекультивационные мероприятия. Устранение нарушений контролируется прокуратурой", - сказали в ведомстве.