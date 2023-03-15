Жители пригорода Владивостока получили иски Минобороны об аннулировании прав на землю

Проблема может коснуться 300 семей

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Жители района Садгород в пригороде Владивостока получили иски от Минобороны об аннулировании их права собственности на земельные участки, где они живут. Это может коснуться 300 семей, власти решают проблему, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы разбираемся с проблемой, с которой столкнулись жители района Садгород. Граждане получили исковые заявления от министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков - документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей", - сообщил Кожемяко.

Он уточнил, что на 15 марта запланирована встреча с жителями района, по результатам которой в Минобороны РФ будет направлено письмо для получения разъяснений.

"В этой ситуации мы будем отстаивать законные интересы наших земляков. Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать", - написал Кожемяко.