Москвичи старшего возраста могут принять участие в онлайн-акции "100 советов ЗОЖ"

В рамках конкурса, который продлится до 14 апреля, участникам предлагают размещать в социальных сетях публикации, посвященные здоровому образу жизни

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москвичи старше 55 лет могут принять участие в онлайн-акции "100 советов ЗОЖ". В рамках конкурса участникам предлагают размещать в социальных сетях публикации, посвященные здоровому образу жизни, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Акция "100 советов ЗОЖ" продлится до 14 апреля в социальной сети "ВКонтакте". Всем желающим необходимо разместить пост на личной страничке с хештегом #ЗОЖСоветыЦМД и отметить сообщество "Центры московского долголетия". По итогам акции 100 лучших советов попадут в электронный сборник "Курс на ЗОЖ" центров московского долголетия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также к акции могут присоединиться все желающие старше 55 лет из любой точки России.

Участники ассоциации клубов долголетия - это москвичи старшего возраста с активной жизненной позицией, которые собирают вокруг себя единомышленников и делятся с ними профессиональными знаниями в самых разных областях. Основная цель акции заключается не только в привлечении внимания жителей столицы старшего возраста к здоровому образу жизни, но и в поддержке тех, кто хочет поделиться своими знаниями с другими.

Победителей объявят на официальных страницах центров московского долголетия в социальных сетях. Участников ждут памятные подарки.