Центр развития карьеры на ВДНХ проведет для предпринимательниц курсы по ведению бизнеса

Слушательницы научатся выбирать выгодную систему налогообложения для своего бизнеса, заполнять декларации, а также узнают, как выстраивать прибыльный бизнес на российских торговых интернет-площадках

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил новый образовательный курс для женщин-предпринимательниц. Слушательницы научатся выбирать выгодную систему налогообложения для своего бизнеса, заполнять декларации, а также узнают, как выстраивать прибыльный бизнес на российских торговых интернет-площадках, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

Вебинары начнутся 21 марта. Они пройдут в рамках образовательного проекта "Мама онлайн".

"Программа нового курса состоит из четырех вебинаров и одного очного практического занятия. На первом занятии, которое состоится 21 марта, слушательницы познакомятся с существующими системами налогообложения для торгующих на маркетплейсах. 23 марта речь пойдет о том, за какие нарушения налогового законодательства можно получить штраф от Федеральной налоговой службы. Слушательницам объяснят, какие налоги и платежи индивидуальные предприниматели обязаны вносить даже тогда, когда не осуществляют деятельность", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале, маркетплейсы - это наиболее популярный канал для заработка у начинающих предпринимателей. Электронные площадки обладают рядом преимуществ, например, позволяют самозанятым и индивидуальным предпринимателям экономить на услугах бухгалтера и юриста. На курсе женщины освоят основы подсчета налогов и заполнения декларации, смогут самостоятельно выстраивать бизнес на российских торговых интернет-площадках.

Преподаватели расскажут, как вести онлайн-бухгалтерию в российских банках, а предпринимательницы поделятся собственным опытом расчета налогов, заполнения декларации и уплаты страховых взносов.

Городской проект "Мама онлайн" ориентирован на москвичек, у которых есть дети. Большинство его участниц - молодые мамы с высшим образованием и опытом работы. Женщины могут повысить уровень компетенции в своей области, а также освоить востребованные на рынке труда профессии, которые позволят в дальнейшем работать дома. Занятия в рамках проекта "Мама онлайн" проводятся бесплатно.