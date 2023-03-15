15 марта, 07:03,
обновлено 15 марта, 07:45

В Чувашии выявили два случая сибирской язвы

В Чувашии выявили два случая сибирской язвы
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, заболевших госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести

ТАСС, 15 марта. В Чувашии двух человек госпитализировали с сибирской язвой. Об этом в среду сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

"По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "сибирская язва". Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный", - сказал собеседник агентства.

Степанов уточнил, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам собеседника агентства, контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.

Глава республики Олег Николаев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы. 

"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - написал он.

Николаев уточнил, что случаи заражения сибирской язвой двух жителей выявлены в Цивильском муниципальном округе. "Важно, что жизни граждан ничего не угрожает", - подчеркнул глава республики.

По его словам, власти республики вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашии, Госветслужбой региона, МВД по Чувашии проводят необходимые процедуры. "Выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", - добавил он. 

Теги:
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
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