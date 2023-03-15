ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны

В пояснительной статье ЦОС ФСБ отмечается, что националистами "проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ФСБ обнародовала рассекреченные документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР.

"После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцами привлекались прибалтийские националисты из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности", - говорится в пояснительной статье ЦОС ФСБ к документам.

В докладной записке начальника отдела контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии Митрофанова от 24 октября 1944 года приводятся собранные сотрудниками военной контрразведки данные о преступлениях на основании показаний свидетелей. "По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников, установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 000 ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населения и партийно-советского актива", - говорится в ней.

Так, по показаниям свидетелей, в том числе арестованных участников массовых расстрелов, в Мариамполе и ближайших деревнях под руководством немецких полковника и капитана и литовского начальника уездной полиции в августе 1941 года была организована трехдневная облава на еврейское население. Было задержано 7 700 человек, в том числе женщин, стариков и детей, которых заперли в конюшне военного городка, затем мужчин заставили рыть могилы, после чего всех расстреляли, выводя группами по 100-200 человек. "В период расстрела было большое количество раненных, которые добивались одиночными выстрелами, а в основном зарывались живыми", - приводятся показания участника расстрелов Германа Павлайтиса.

В свою очередь свидетельница рассказала, что в Вилковышской тюрьме немцы содержали около 10 тыс. человек из числа советско-партийного актива, граждан еврейской, польской и литовской национальностей, а также пленных красноармейцев. Арестованных систематически подвергали истреблению путем расстрелов и зверских издевательств. У многих специальным аппаратом забирали кровь в таком количестве, что они умирали, арестованным отрезали уши, носы, пальцы рук и подвергали другим издевательствам - этим занимался немецкий батальон смерти из числа немцев и литовцев.

Шаулис

Для карательных акций немцы использовали не только местную полицию, но и членов националистической организации "Шаулис". В документе приводятся показания одного из арестованных участников "Шаулиса" о его участии в расстрелах коммунистов, а выехавшая на место расстрелов комиссия обнаружила два массовых захоронения, в одном из которых обнаружены тела около 900 мужчин, в другой - порядка 1 000 тел женщин и детей.

Среди опубликованных документов - акт комиссии по осмотру места расстрелов в местечке Серея, а также протокол допроса арестованного 32-летнего литовца Германа Павлайтиса, вступившего в полицию после начала оккупации и участвовавшего в расстрелах евреев и коммунистов в Серее.

Опубликованные в рубрике "Архивные материалы" на сайте ФСБ документы из архива УФСБ по Омской области были рассекречены в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны.