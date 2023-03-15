Мостуризм проведет тематические мероприятия для гостей выставки MITT

Мероприятия пройдут с 16 по 18 марта в выставочном центре "Крокус-Экспо"

МОСКВА, 15 марта./ТАСС/. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства (MITT) с 16 по 18 марта пройдет в выставочном центре "Крокус-Экспо". В рамках нее Мостуризм проведет собственную деловую программу и ряд тематических мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Мероприятие объединит страны ближнего зарубежья, Африки, Латинской Америки, а также представит туристический потенциал 57 российских регионов. Более чем для 9 тыс. участников Москва проведет ряд мероприятий. В программе форума примут участие представители комитета по туризму города Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, 16, 17 и 18 марта власти Москвы организуют собственную деловую программу в рамках выставки. Посетители стенда Москвы узнают о современных бизнес-практиках в гостиничном бизнесе, предложениях отелей, главных достопримечательностях города, а также о том, как столичная гостиничная отрасль реализует проекты в области цифровизации и устойчивого развития.

"В рамках работы стенда столицы откроется "Клуб московской туротрасли". Гости узнают о возможностях грантовой поддержки организаторов деловых мероприятий и об инструментах развития бизнеса, которые реализуются на базе Московского туристического хаба", - говорится в сообщении.

Все дни форума будет работать дискуссионная площадка "Московские гостиные". Представители туротрасли обсудят международный аспект сотрудничества с турбизнесом, новые тенденции в образовательном туризме и трансформацию гастрономического туризма.

"Организация подобных выставок оказывает положительное влияние на турбизнес столицы. Также это еще и отличная возможность устанавливать сотрудничество и поддерживать коммуникацию с региональными и международными партнерами. Мы продолжим инициировать партнерские соглашения с регионами в рамках работы форума", - отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.